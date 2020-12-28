Украинская теннисистка рассказала об отношениях с легионером "Динамо"

Украинская теннисистка Ольга Янчук, которая недавно родила сына от нападающего "Динамо" Жерсона Родригеса, заявила, что очень рада стать мамой.

В интервью изданию Sport.ua она рассказала, что ребенка они назвали в честь футболиста – Жерсоном-младшим. По словам, спортсменки они с Родригесом познакомились благодаря общим знакомым.

"Это бесконечное счастье стать мамой. Это действительно новый этап в моей жизни. Я очень рада этому событию. Назвали нашего мальчика в честь папы, а именно Gerson Junior. Первый его сын живет не с нами. Нас с Жерсоном познакомили общие знакомые. Я общаюсь с ним на английском, а также изучаю французский и португальский. Поэтому мы друг другу в этом плане в чем-то помогаем. Думаю, со временем он усовершенствует украинский и русский", – рассказала Янчук.

О том, что украинка и легионер киевлян встречаются, стало известно летом, когда Родригес выступал в Турции "Анкарагюджю" на правах аренды.

По состоянию на 21 декабря, Ольга занимает 705-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA).

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