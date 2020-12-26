Голкипер "Динамо" женился на красавице. Фотофакт

21-летний голкипер "Динамо" (Киев) Владислав Кучерук, на правах аренды выступающий за "Колос" из Ковалевки, женился на своей подруге Дарье. Пара уже долго время живет вместе и имеет общего ребенка.

Кучерук, який является воспитанником ДЮСШ клуба "Подолье" (Хмельницкий), продолжил своё обучение в клубной академии киевского "Динамо". 1 июня 2015 года подписал контракт со столичным клубом. В сезоне 2015/2016 Детско-юношеской футбольной лиги Украины в составе команды до 17 лет был признан лучшим вратарем сезона.

13 марта 2016 года в матче чемпионата Украины среди команд моложе 19 лет дебютировал в игре против донецкого "Шахтёра", пропустив на 90-й минуте матча первый гол. 1 июля 2016 года дозаявлен на сезон 2016/2017 УПЛ.

Летом 2020 года был арендован "Колосом". Дебютировал в украинской Премьер-лиге 17 октября 2020 года, выйдя в стартовом составе в выездном матче против луганской "Зари".

В 2019 году поехал с командой U-20 на молодежный чемпионат мира в Польше, с которой стал чемпионом мира.