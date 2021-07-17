Украинская теннисистка, передумавшая бросать игрока "Динамо", снялась в сексуальном образе

Украинская теннисистка Ольга Янчук (№810 в рейтинге WTA) показала себя в сексуальном наряде. Спортсменка выложила снимок у себя в Instagram, порадовав своих 32 тысячи подписчиков.

На странице нашей соотечественницы в социальной сети появилось фото, на котором она позирует в необычной накидке в сеточку поверх черного бюстгальтера и трусиков. "Позволь мне отвлечь тебя", – подписала Янчук публикацию.

Видео дня

Снимок вызвал настоящий "пожар" в комментариях и, как будто, лишил многих фанатов Ольги дара речи. Большинство пользователей оставляли под фото лишь многочисленные "огоньки", "сердечки" и прочие эмодзи. Некоторые все же сумели найти нужные слова и восхитились красотой теннисистки, признавшись, что она действительно не дает им сосредоточиться.

Напомним, что Янчук встречается с нападающим "Динамо" Жерсоном Родригесом. Ранее она родила ему сына – Жерсона-младшего.

Как сообщал OBOZREVATEL, в начале лета Ольга объявила о расставании с легионером киевлян, однако уже на следующий день передумала и призналась ему в любви.