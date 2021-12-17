Украинская спортивная ведущая разделась на Мальдивах до маленького бикини. Фотофакт

Максим Иншаков
Раздевалка
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Даша Савина

Украинская ведущая телеканала "Футбол" Даша Савина вместе со своим мужем, игроком "Шахтера" Валерием Бондарем, отправилась отдыхать на Мальдивых. Оттуда 20-летняя красотка порадовала своих подписчиков в Instagram роскошной фотосессией в купальнике.

Даша Савина
Даша Савина снялась в бикини на Мальдивах
Даша Савина
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На жарком пляже Индийского океана Савина сфотографировалась в бикини, который подчеркивал ее потрясающую фигуру. Кроме того Даша выложила фотосет в розовом платье.

Даша Савина
Даша Савина в розовом
Даша Савина

В комментариях друзья и поклонники украинки устроили настоящий "пожар", восхищаясь ее ногами.

Даша Савина

Напомним, что Савина родом из Днепра. Училась в одном из столичных университетов.

Даша Савина на работе

До того, как стать телеведущей занималась спортивно-бальными танцами и строила карьеру в модельном бизнесе.

Даша Савина с мячем

Савина несколько лет провстречалась с Владиславаом Супрягой, которого называли "новым Шевченко в "Динамо". В августе 2020-го она ушла от Супряги к футболисту "Шахтера" Валерию Бондарю. 22 июля 2021 года Савина и Бондарь поженились.

Даша Савина вышла замуж за Валерия Бондаря
Даша Савина в купальнике

В 2019 году Супряга стал чемпионом мира в составе сборной Украины в возрасте до 20 лет. ​

Даша Савина на пробежке

​ В финальном матче против Южной Кореи он отличился двумя голами. ​

Даша Савина обнаженная

​Отметим, что Даша любит сниматься в откровенных нарядах. ​

Даша Савина любит наряды с декольте

​ В январе этого года украинка попозировала в пиджаке, надетом на обнаженное тело.

Даша Савина