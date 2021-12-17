Украинская спортивная ведущая разделась на Мальдивах до маленького бикини. Фотофакт

Украинская ведущая телеканала "Футбол" Даша Савина вместе со своим мужем, игроком "Шахтера" Валерием Бондарем, отправилась отдыхать на Мальдивых. Оттуда 20-летняя красотка порадовала своих подписчиков в Instagram роскошной фотосессией в купальнике.

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На жарком пляже Индийского океана Савина сфотографировалась в бикини, который подчеркивал ее потрясающую фигуру. Кроме того Даша выложила фотосет в розовом платье.

В комментариях друзья и поклонники украинки устроили настоящий "пожар", восхищаясь ее ногами.

Напомним, что Савина родом из Днепра. Училась в одном из столичных университетов.

До того, как стать телеведущей занималась спортивно-бальными танцами и строила карьеру в модельном бизнесе.

Савина несколько лет провстречалась с Владиславаом Супрягой, которого называли "новым Шевченко в "Динамо". В августе 2020-го она ушла от Супряги к футболисту "Шахтера" Валерию Бондарю. 22 июля 2021 года Савина и Бондарь поженились.

В 2019 году Супряга стал чемпионом мира в составе сборной Украины в возрасте до 20 лет. ​

​ В финальном матче против Южной Кореи он отличился двумя голами. ​

​Отметим, что Даша любит сниматься в откровенных нарядах. ​

​ В январе этого года украинка попозировала в пиджаке, надетом на обнаженное тело.