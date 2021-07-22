Экс-девушка "нового Шевченко" из "Динамо" вышла замуж за игрока "Шахтера". Фото и видео

Бывшая девушка нападающего "Динамо" Владислава Супряги, которого сенегальский агент Ибрагим Сонко назвал новым Андреем Шевченко, Даша Савина вышла замуж за защитника "Шахтера" Валерия Бондаря. Об их свадьбе стало известно из Instagram.

Жена полузащитника "горняков" Тараса Степаненко Маргарита выложила в своем профиле в социальной сети совместное фото с молодоженами. "Будьте счастливы, ребята", – подписала она снимок.

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Кроме того, на странице Савиной в Instagram появились сторис с поздравлениями. В частности, жена Валерия Лучкевича из "Днепра-1" посетовала на то, что они с мужем не смогут посетить торжественное мероприятие, и написала, что с нетерпением ждет снимков Дарьи в платье.

Также Савина опубликовала короткое видео в своем свадебном наряде.

Напомним, что Бондарь и его возлюбленная объявили об отношениях в августе 2020 года. За несколько месяцев до этого Даша рассталась с Супрягой, с которым они встречались с 14 лет.

В феврале 2021 года игрок "Шахтера" сделал ей предложение, подготовив вертолет и феерверки.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Савина рассказала о расставании с нападающим "Динамо" и о его реакции на то, что она начала встречаться с Бондарем.