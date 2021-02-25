Украинская чемпионка мира впечатлила сеть формами в купальнике

Максим Иншаков
Максим Иншаков
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Мария Бурлака

Черкасская спортсменка Мария Бурлака, которая в ноябре прошлого года победила на чемпионате мира по бодибилдингу и фитнесу, поразила своих поклонников в Instagram, выложив фотографии с египетского отдыха.

Украинка, ставшая лучшей в абсолютной категории среди мастеров фитнес-бикини , снялась на пляже в соблазнительном бикини, собрав массу восторженных комментариев от многочисленных подписчиков.

Мария Бурлака на турнире
Мария Бурлака на пляже
Мария Бурлака в соблазнительном белье
Мария Бурлака
Мария Бурлака (слева) в Египте
Мария Бурлака (слева)
Мария Бурлака
Мария Бурлака на пляже в Египте
Мария Бурлака продемонстрировала свои мускулы

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Мария сфотографировалась в прозрачном белье, подчеркивающем ее великолепную форму.

Кроме того, известная украинская легкоатлетка Наталья Пироженко недавно произвела фурор в Instagram, снявшись в белье.