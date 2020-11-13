Украинская легкоатлетка, позировавшая обнаженной в Крыму, снялась в соблазнительной фотосессии

Максим Иншаков
Максим Иншаков
Раздевалка
1,5 т.
Наталья Пироженко

Известная украинская легкоатлетка Наталья Пироженко произвела фурор в Instagram, снявшись в белье.

23-летняя уроженка Донецка, вышедшая в 2018 году замуж за легкоатлета Богдана Чорномаза и взявшая его фамилию, выложила фото со спальни.

Поклонники спортсменки не смогли пройти мимо роскошной фигуры украинки, завалив ее в комментариях комплиментами.

Наталия Пироженко
Наталия Пироженко в спальне
Комментарии под фото
Наталия Пироженко на природе
Наталия Пироженко на улице
Наталия Пироженко на тренировке

Ранее Наталья похвасталась идеальным телом в роскошном купальнике. На снимке были четко видны рельефные мышцы на животе, руках и ногах спортсменки.

Напомним, что в октябре 2019 года Пироженко после командного чемпионата Европы, который прошел в Польше, отправилась отдыхать в Крым.

Украинка выложила снимки, где позирует обнаженной на фоне гор полуострова.

легкая атлетика