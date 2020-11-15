Украинская чемпионка мира снялась в откровенной фотосессии

Черкасская спортсменка Мария Бурлака, которая недавно победила на чемпионате мира по бодибилдингу и фитнесу, порадовала своих поклонников в Instagram, снявшись в соблазнительной фотосессии.

Украинка, ставшая лучшей в абсолютной категории среди мастеров фитнес-бикини , сфотографировалась в прозрачном белье, подчеркивающем ее великолепную форму.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее известная украинская легкоатлетка Наталья Пироженко произвела фурор в Instagram, снявшись в белье.