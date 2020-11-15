Украинская чемпионка мира снялась в откровенной фотосессии

Максим Иншаков
Максим Иншаков
Раздевалка
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Украинская чемпионка мира снялась в откровенной фотосессии

Черкасская спортсменка Мария Бурлака, которая недавно победила на чемпионате мира по бодибилдингу и фитнесу, порадовала своих поклонников в Instagram, снявшись в соблазнительной фотосессии.

Украинка, ставшая лучшей в абсолютной категории среди мастеров фитнес-бикини , сфотографировалась в прозрачном белье, подчеркивающем ее великолепную форму.

Мария Бурлака в прозрачном белье
Мария Бурлака
Мария Бурлака в белье
Мария Бурлака снялась в откровенной фотосессии
Мария Бурлака в профиль
Мария Бурлака на чемпионате мира
Мария Бурлака с наградами

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее известная украинская легкоатлетка Наталья Пироженко произвела фурор в Instagram, снявшись в белье.

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