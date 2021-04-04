Свитолина сделала официальное заявление о своей личной жизни. Фотофакт

Лучшая теннисистка Украины Элина Свитолина заявила, что снова встречается с французским теннисистом Гаэлем Монфисом.

26-летняя одесситка выложила совместный снимок с темнокожим спортсменом и подписала его "Дом там, где сердце". Монфис также разместил пост, написав: "Воссоединились навечно".

Ранее в Instagram стал активным совместный аккаунт спортсменов g.e.m.s.life и в нем появилась новая запись.

Как сообщал OBOZREVATEL, это не первый кризис в отношениях, которые переживали молодые люди. Свитолина ранее уже удаляла аккаунт в Instagram, который она совместно вела с Гаэлем. Последний раз это случилось в январе 2021-го.

Впервые о совместной жизни Монфиса и Свитолиной стало известно 17 января 2019 года. Во время пресс-конференции после матча 2-го тура Australian Open одесситка сделала откровенное признание о своей личной жизни.