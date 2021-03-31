В личной жизни Свитолиной произошли изменения. Фотофакт

Первая ракетка Украины Элина Свитолина возобновила отношения со своим бойфрендом – французским теннисистом Гаэлем Монфисом.

Совместный Instagram спортсменов g.e.m.s.life вновь стал активным и в нем появилась новая запись. Было опубликовано несколько картинок с любовным текстом внутри.

"Когда любовь не безумна – это не любовь", "Ты и я. Любовь. Навсегда", "Наша любовь вечна", – говорится в сообщениях.

До этого аккаунт был недоступен, а крайняя запись была датирована 23 января.

Как сообщал OBOZREVATEL, это не первый кризис в отношениях, которые переживали молодые люди. Свитолина ранее уже удаляла аккаунт в Instagram, который она совместно вела с Гаэлем. Последний раз это случилось в январе 2021-го.

Впервые о совместной жизни Монфиса и Свитолиной стало известно 17 января 2019 года. Во время пресс-конференции после матча 2-го тура Australian Open одесситка сделала откровенное признание о своей личной жизни.