Стриптизерша, с которой живет Мейвезер, выложила фото в 'разрезанном' бикини

Стриптизерша Анна Монро, закрутившая роман с легендой бокса Флойдом Мейвезером, произвела фурор в Instagram, выложив снимок в соблазнительном купальнике.

Британка выложила кадр, на котором запечатлена в бикини. Внимание поклонников красотки привлек ее бюстгальтер, нижняя часть которого эротично разрезана.

Отметим, что это не первое подобное фото Монро. Ранее у Анны появилось несколько фотографий с пляжа, на которых она позирует в тесных бикини, которые лишь частично прикрывают ее пышную грудь.

Напомним, что Анна и Флойд познакомились в стрип-клубе Girl Collection, которым владеет Мейвезер. Она хотела получить работу танцовщицей, но не прошла собеседование. Когда Монро направлялась в сторону выхода, то случайно встретилась взглядом с боксером в коридоре.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Мейвезер впервые вышел на публику со своей новой возлюбленной, познакомив ее со своими друзьями.