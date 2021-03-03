Стриптизерша, закрутившая роман с Мейвезером, показала откровенные фото с отдыха

Стриптизерша Анна Монро, закрутившая роман с легендой бокса Флойдом Мейвезером, порадовала поклонников откровенными снимками с их совместного отдыха на Арубе.

В Instagram британской девушки, на страницу которой подписались более 70 тысяч человек, появилось несколько фотографий с пляжа. На них она позирует в тесных бикини, которые лишь частично прикрывают ее пышную грудь.

Напомним, что Анна и Флойд познакомились в стрип-клубе Girl Collection, которым владеет Мейвезер. Она хотела получить работу танцовщицей, но не прошла собеседование. Когда Монро направлялась в сторону выхода, то случайно встретилась взглядом с боксером в коридоре.

На следующий день ей перезвонили и попросили прийти еще раз. Уже в заведении Анну отвели за стол к легендарному американцу, который ждал ее за романтическим ужином при свечах. Он объявил, что теперь Монро будет главной танцовщицей в его клубе.

Они встречаются на протяжении нескольких месяцев, а официально объявили об отношениях в канун Нового года.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Мейвезер впервые вышел на публику со своей новой возлюбленной, познакомив ее со своими друзьями.