Легендарный Мейвезер, встречающийся со стриптизершей, впервые вышел с ней на публику. Фото девушки

Легендарный боксер Флойд Мейвезер на вечеринке по случаю своего 44-летнего дня рождения, представил друзьям свою новую девушку – британскую стриптизершу Анну Монро.

Как сообщает The Sun, снимки с мероприятия доказали. что огромные деньги боксера не позволили глобальной пандемии коронавируса помешать ему развлечься.

На празднование были приглашены десятки моделей, однако Мэйвезер смотрел только на Монро, уточняет таблоид.

"Флойд представил Анну всем друзьям как "свою принцессу". Он действительно хотел показать ее, и Анна гордилась тем, что была рядом с ним на вечеринке. Их отношения становятся все более серьезными. Появление ее на таком большом мероприятии выводит все на новый уровень", – поделился впечатлениями один из посетителей вечеринки.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Мейвезер объявил о возвращении на ринг ради боя со знаменитым YouTube-блогером.