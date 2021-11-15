Самая сексуальная каратистка Украины снялась в купальнике в египетской сауне. Фотофакт

Украинская каратистка Анжелика Терлюга, которая обладает неофициальным титулом самой сексуальной представительницей этого вида спорта в нашей стране, вместе с командой провела сборы в Египте. Вместе с тренировками 29-летняя одесситка нашла время и для отдыха.

У себя в Instagram Анжелика выложила снимки с местной сауны, а также с пляжа. В кадре украинка демонстрирует подтянутое и загорелое тело.

Снимки вызвали бурный восторг у подписчиков. Фанаты завалили каратистку признаниями в любви.

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"Могу сказать на 100 процентов, что эти сборы пошли мне на пользу в плане моей подготовки после длительного перерыва, но результат проделанной работы увидим на чемпионате", – написала Анжелика.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее серебряная призерка Олимпийских игр-2020 на своей странице в Instagram показала, как можно совмещать спорт и модельные съемки.