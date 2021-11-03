Каратистка-красавица Терлюга похвасталась своим телом

Знаменитая каратистка Анжелика Терлюга достигает успехов не только в спорте, но и прекрасно осваивает профессию модели. Красавица из Одессы нередко радует своих поклонников кадрами в соцсетях не только в спортивных нарядах.

Серебряная призерка Олимпийских игр-2020 на своей странице в Instagram показала, как можно совмещать спорт и модельные съемки.

Ее прекрасной фигуре многие девушки могут только позавидовать.

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"Хорошее приходит к тем, кто верит. Лучшее – к тем, кто проявляет терпение. А самое лучшее – к тем, кто не сдается", – уверена девушка.

Несмотря на то, что в августе 2021 года Анжелика завоевала серебряную медаль на Олимпийских играх, останавливаться она не собирается.

"Мой характер не позволяет мне опустить руки и мотивирует двигаться дальше", – утверждает красотка в черном пиджаке.

В таком образе можно сразу выходить на модельный подиум.

А недавно Терлюга с мужем провела медовый месяц на Мальдивах.

Но даже оттуда не забывала публиковать впечатляющие фотографии.

Как сообщал OBOZREVATEL, завтраком в бассейне Анжелика Терлюга попрощалась с Мальдивами.

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