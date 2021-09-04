Пышногрудая фанатка "Манчестер Юнайтед" дала особое обещание из-за возвращения Роналду

Гламурная модель Катрина Мария, которая является ярой болельщицей "Манчестер Юнайтед", пришла в невероятный восторг после того, как стало известно о возвращении Криштиану Роналду в команду. Она собирается выложить откровенные снимки в футболке с номером и фамилией португальца в день его второго дебюта за "Красных дьяволов".

Об этом она заявила в интервью изданию Daily Star. Девушка призналась, что до сих пор не может поверить в новость о трансфере пятикратного обладателя "Золотого мяча".

"Я так рада. Я ждала дня, когда он вернется, а сейчас я не могу поверить в то, что это случилось. Я опубликую новые фото. Я планирую купить новую форму с фамилией и номером Роналду на ней", – пообещала Мария.

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Напомним, что в начале лета Катрина обращалась к главному тренеру "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннару Сульшеру с просьбой вернуть в команду Роналду.

Отметим, что модель, которую в Instagram называют самой сексуальной болельщицей МЮ, родилась на Фарерских островах и сейчас живет в Копенгагене. На ее страницу в социальной сети подписались чуть более 100 тысяч человек.

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