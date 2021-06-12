Самая сексуальная фанатка "Манчестер Юнайтед" призвала клуб вернуть Роналду. Фото модели
Ярая фанатка "Манчестер Юнайтед" Катрина Мария призвала клуб вернуть звездного нападающего Криштиану Роналду. Сейчас он выступает за "Ювентус".
Как сообщает издание Daily Star, модель, которую в Instagram называют самой сексуальной болельщицей МЮ, опубликовала соответствующий пост на своей странице в социальной сети. На фотографиях, которые сопровождают публикацию, девушка позирует в футболке с №7 и фамилией Роналду.
"Было бы легендарно, если бы Роналду когда-нибудь вернулся домой", – написала она.
OBOZREVATEL предлагает своим читателям взглянуть на снимки Марии из ее профиля в Instagram. Она часто радует поклонников откровенными фото, позируя в форме своего любимого клуба.
Напомним, что португалец выступал за "Красных дьяволов" в 2003-2009 годах, после чего перешел в мадридский "Реал". С лета 2018-го Криштиану защищает цвета "Ювентуса". Его контракт с туринским клубом действует до конца июня 2022 года.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в СМИ появилась информация о том, что "Манчестер Юнайтед" может пойти на грандиозный обмен ради возвращения Роналду в команду.