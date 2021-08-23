Модель Playboy предложила $600 000 за салфетку Месси, чтобы позировать с ней обнаженной

Бразильская модель Playboy Луана Сандиен предложила 600 000 долларов за салфетку, которую Месси использовал на прощальной пресс-конференции, чтобы "позировать с ней обнаженной", сообщает The Sun.

Бумажное средство гигиены 34-летнему футболисту передала его жена Антонела Роккуццо, когда он расплакался, объявляя о своем уходе из "Барселоны". После чего "артефакт" был выставлен на продажу в интернете.

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"Как только я увидела лот, я предложила 600 000 долларов. Я сразу заплатила более половины объявленной суммы, полагая, что выиграю аукцион, но после моей ставки все исчезло. Рекламу прекратили в эфире без дополнительной информации о исходе дела, поэтому мы не знаем, купил ли кто-нибудь салфетку или ее сняли с продажи", – сказала бразильянка.

Пока неясно, смогла ли бразильская красавица победить в аукционе за носовой платок, с которым она планирует "позировать обнаженной".

Она появилась на обложке Playboy Africa, позируя в футболке "Барселоны". Из-за этого продажи журнала в Испании выросли на 50%.

Лионель Месси объявил о своем уходе из "Барселоны" в начале этого месяца после того, как правила финансового "фэйр-плей" Ла Лиги не позволили каталонскому клубу официально заключить с ним новый контракт.

Лео перешел в ПСЖ после 21-летнего пребывания в "Барсе".

За это время он выиграл четыре титула Лиги чемпионов и шесть Золотых мячей, а также десять трофеев Ла Лиги.