Подруга игрока "Динамо" рассказала, как его пытаются соблазнить другие девушки

Невеста легионера киевского "Динамо" Жерсона Родригеса Ольга Янчука нелицеприятно высказалась в адрес девушек, которые пытаются увести у нее возлюбленного.

В интервью YouTube-каналу "Миля" теннисистка, которая недавно родила футболисту сына, рассказала о том, с какими ситуациями сталкивается в жизни.

"Я когда с ним гуляю, девочки сами провоцируют. Знают, что я с ним, и мы сидим вместе, а рядом находится девушка, то вижу, что она ему сиськи пытается показать, ближе стать танцевать, ж*пой крутить. Хотя я этого человека знаю, и она знает, что мы вместе. И девки пытаются провоцировать. Пишут в соцсетях... Им все равно, что у футболистов есть жены. Даже если потом что-то есть, это на разочек", – сказала Янчук.

Как сообщал OBOZREVATEL, польский легионер киевского "Динамо" Томаш Кендзера сделал предложение своей украинской девушки, а СМИ опубликовали фото красотки.