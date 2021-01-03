Легионер "Динамо" сделал предложение украинке: фото девушки

Защитник киевского "Динамо" Томаш Кендзера сделал предложение своей украинской девушке Виктории Стецык во время отпуска в Объединенных Арабских Эмиратах и получил ответ "Да".

На странице поляка в Instagram появилась серия снимков с этого памятного для пары дня, а его возлюбленная опубликовала в социальной сети видео яркого салюта, за которым они наблюдали вместе с футболистом.

Отметим, что Томаш и Виктория встречаются на протяжении двух последних лет. Как признавалась девушка, они познакомились через общих знакомых в Instagram, после чего между ними завязались отношения. Стецык, которая является уроженкой украинской столицы, училась в Киевском университете имени Бориса Гринченко.

Напомним, что Кендзера перешел в "Динамо" летом 2017 года. Он приехал в нашу страну в компании соотечественницы Натали Прзибиш, но через некоторое время они расстались.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям оценить красоту невесты польского футболиста, взглянув на снимки из ее социальной сети.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский полузащитник "Шахтера" Виктор Коваленко впервые показал свою девушку, опубликовав фото с пляжа.