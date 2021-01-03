Легионер "Динамо" сделал предложение украинке: фото девушки

Михаил Морозов
Михаил Морозов
Раздевалка
2,2 т.
Томаш Кендзера и Виктория Стецык

Защитник киевского "Динамо" Томаш Кендзера сделал предложение своей украинской девушке Виктории Стецык во время отпуска в Объединенных Арабских Эмиратах и получил ответ "Да".

На странице поляка в Instagram появилась серия снимков с этого памятного для пары дня, а его возлюбленная опубликовала в социальной сети видео яркого салюта, за которым они наблюдали вместе с футболистом.

Виктория Стецык с кольцом на безымянном пальце
Виктория Стецык и Томаш Кендзера в ОАЭ
Виктория Стецык поцеловала Томаша Кендзеру в щечку

Отметим, что Томаш и Виктория встречаются на протяжении двух последних лет. Как признавалась девушка, они познакомились через общих знакомых в Instagram, после чего между ними завязались отношения. Стецык, которая является уроженкой украинской столицы, училась в Киевском университете имени Бориса Гринченко.

Напомним, что Кендзера перешел в "Динамо" летом 2017 года. Он приехал в нашу страну в компании соотечественницы Натали Прзибиш, но через некоторое время они расстались.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям оценить красоту невесты польского футболиста, взглянув на снимки из ее социальной сети.

Виктория Стецык загорает в бикини
Виктория Стецык позирует на кровати
Виктория Стецык в платье
Виктория Стецык в черном бикини
Виктория Стецык нарядилась на свидание
Виктория Стецык в кепке
Виктория Стецык в бикини телесного цвета

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский полузащитник "Шахтера" Виктор Коваленко впервые показал свою девушку, опубликовав фото с пляжа.

Томаш Кендзера