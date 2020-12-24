Опубликованы личные фото экс-девушки игрока "Динамо", ушедшей к футболисту "Шахтера"

После того, как украинский защитник "Шахтера", выступающий за "Десну" на правах аренды, Ефим Конопля закрутил роман с бывшей девушкой футболиста "Динамо" Дениса Попова Анастасией Гладун, красотка получила дополнительную популярность в Instagram.

Болельщики устроили настоящий набег на страницу девушки в соцсети, комментируя ситуацию.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям посмотреть личные фотографии Анастасии с отдыха и обычных будней.

Напомним, что недавно Попов и Анастасия обменялись колкостями в Instagram после того, как она закрутила роман с игроком "Шахтера" Ефимом Коноплей.