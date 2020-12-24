Опубликованы личные фото экс-девушки игрока "Динамо", ушедшей к футболисту "Шахтера"

Максим Иншаков
Максим Иншаков
Раздевалка
3,6 т.
Анастасия Гладун

После того, как украинский защитник "Шахтера", выступающий за "Десну" на правах аренды, Ефим Конопля закрутил роман с бывшей девушкой футболиста "Динамо" Дениса Попова Анастасией Гладун, красотка получила дополнительную популярность в Instagram.

Болельщики устроили настоящий набег на страницу девушки в соцсети, комментируя ситуацию.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям посмотреть личные фотографии Анастасии с отдыха и обычных будней.

Анастасия Гладун и Ефим Конопля
Анастасия Гладун с новой прической
Анастасия Гладун с собачками
Анастасия Гладун на берегу бассейна
Анастасия Гладун на футболе
Анастасия Гладун кривляется
Анастасия Гладун делает селфи
Анастасия Гладун в розовом
Анастасия Гладун
Анастасия Гладун на берегу океана
Анастасия Гладун в соблазнительном купальнике
Анастасия Гладун на фоне пальмы
Анастасия Гладун в белом
Анастасия Гладун с новым цветом волос
Анастасия Гладун

Напомним, что недавно Попов и Анастасия обменялись колкостями в Instagram после того, как она закрутила роман с игроком "Шахтера" Ефимом Коноплей.