Опубликованы фото теннисистки, которые она продавала на Onlyfans ради карьеры

Австралийской теннисистке Анджелине Граовац пришлось удалить свой аккаунт на платформе OnlyFans, после того, как ее снимки оттуда появились в общем доступе.

Как оказалось, на сайте у спортсменки были только приличные фотографии в бикини.

Ранее многие СМИ устроили девушке настоящую травлю за то, что она решила продавать якобы свои обнаженные снимки на этом ресурсе, где известные личности торгуют откровенными фото и видео.

19-летней Анджелине даже пришлось обратиться к хейтерам.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Граовац создала страницу на Onlyfans, чтобы собрать денег на подготовку к соревнованиям в размере $3500. Стоит отметить, что после шумихи в прессе, у Instagram австралийки стало в два раза больше подписчиков (32000).

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Instagam-модель Ализа похвасталась своим сексуальным приключением с игроками НБА и начала карьеру на Onlyfans.