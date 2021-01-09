Опубликованы фото теннисистки, которые она продавала на Onlyfans ради карьеры

Максим Иншаков
Максим Иншаков
Раздевалка
7,8 т.
Анджелина Граовац

Австралийской теннисистке Анджелине Граовац пришлось удалить свой аккаунт на платформе OnlyFans, после того, как ее снимки оттуда появились в общем доступе.

Как оказалось, на сайте у спортсменки были только приличные фотографии в бикини.

Анджелина Граовац в номере отеля
Анджелина Граовац в бассейне
Анджелина Граовац в синем купальнике
Анджелина Граовац демонстрирует свои бедра
Анджелина Граовац загорает
Анджелина Граовац на шезлонге
Анджелина Граовац в полотенце
Анджелина Граовац на пляже
Анджелина Граовац на берегу

Ранее многие СМИ устроили девушке настоящую травлю за то, что она решила продавать якобы свои обнаженные снимки на этом ресурсе, где известные личности торгуют откровенными фото и видео.

19-летней Анджелине даже пришлось обратиться к хейтерам.

Заголовки СМИ

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Граовац создала страницу на Onlyfans, чтобы собрать денег на подготовку к соревнованиям в размере $3500. Стоит отметить, что после шумихи в прессе, у Instagram австралийки стало в два раза больше подписчиков (32000).

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Instagam-модель Ализа похвасталась своим сексуальным приключением с игроками НБА и начала карьеру на Onlyfans.