Теннисистка, выставившая на продажу интимные фото ради денег на карьеру, обратилась к критикам
Австралийская профессиональная теннисистка Анджелина Граовац, которая ради финансирования своей карьеры начала продавать интимные фотографии, предложила всем критикам следить в первую очередь за собой.
У себя в Instagram 19-летняя спортсменка обратилась к хейтерам с просьбой заниматься самосовершенствованием так, чтобы у них не хватало времени на критику других.
Как сообщал OBOZREVATEL, 28 декабря стало известно, что Граовац завела аккаунт на платформе OnlyFans – ресурсе, где известные личности могут продавать свои откровенные снимки и видео.
После того, как про Анджелину написали европейские издания, ее Instagram пополнился 11000 подписчиками. На момент публикации этой новости за спортсменкой в этой социальной сети следят более 27 тысяч фоловеров.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Instagam-модель Ализа похвасталась своим сексуальным приключением с игроками НБА и начала карьеру на OnlyFans