Теннисистка выставила на продажу свои обнаженные фото ради денег на карьеру

Максим Иншаков
Максим Иншаков
Раздевалка
14,9 т.
Анджелина Граовац

Австралийская профессиональная теннисистка Анджелина Граовац завела аккаунт на сайте OnlyFans, чтобы собрать средства на дальнейшую карьеру.

OnlyFans – это платформа, где можно выкладывать откровенные видео, фотографии и распространять их по подписке.

19-летняя спортсменка регулярно участвует в турнирах ITF. Она выиграла 8 из 36 матчей в одиночном разряде и пока еще не имеет мирового рейтинга WTA.

Как сообщает издание Blick, Граовац открыла OnlyFans, чтобы заработать порядка 3000 долларов на выступление в очередном турнире.

Австралийка стала первой теннисисткой, которая зарегистрировалась на этом ресурсе.

У девушки около 16000 подписчиков в Instagram, которым она регулярно демонстрирует свои фотографии в бикини. OBOZREVATEL предлагает своим читателям самим оценить внешность юной спортсменкой.

Анджелина Граовац на корте
Анджелина Граовац в ванной
Анджелина Граовац на пляже
Анджелина Граовац на берегу моря
Анджелина Граовац в отеле
Анджелина Граовац в джинсах
Анджелина Граовац в розовом
Анджелина Граовац загорает
Анджелина Граовац в бассейне

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее знаменитая испанская фитнес-модель Виктория Ломба стала жертвой интернет-злоумышленников. Хакеры украли ее архив с Оnlyfans.