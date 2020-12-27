Теннисистка выставила на продажу свои обнаженные фото ради денег на карьеру

Австралийская профессиональная теннисистка Анджелина Граовац завела аккаунт на сайте OnlyFans, чтобы собрать средства на дальнейшую карьеру.

OnlyFans – это платформа, где можно выкладывать откровенные видео, фотографии и распространять их по подписке.

19-летняя спортсменка регулярно участвует в турнирах ITF. Она выиграла 8 из 36 матчей в одиночном разряде и пока еще не имеет мирового рейтинга WTA.

Как сообщает издание Blick, Граовац открыла OnlyFans, чтобы заработать порядка 3000 долларов на выступление в очередном турнире.

Австралийка стала первой теннисисткой, которая зарегистрировалась на этом ресурсе.

У девушки около 16000 подписчиков в Instagram, которым она регулярно демонстрирует свои фотографии в бикини. OBOZREVATEL предлагает своим читателям самим оценить внешность юной спортсменкой.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее знаменитая испанская фитнес-модель Виктория Ломба стала жертвой интернет-злоумышленников. Хакеры украли ее архив с Оnlyfans.