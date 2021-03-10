Опубликованы фото российской чемпионки мира в прозрачном белье

Мужской журнал Maxim опубликовал эротические снимки российской фигуристки Елизаветы Туктамышевой, которые не вошли в официальную фотосессию.

В кадре 24-летняя чемпионка мира в одиночном катании 2015 года позирует в прозрачном белье на кухне и с мороженым.

"В фотосессии, получившей название "Песнь льда и пломбира" Лиза продемонстрировала аппетитные формы, ни раз сводившие с ума фанатов фигурного катания", – говорится в описании к фото.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети появилась обложка Maxim с эротической фотографией Туктамышевой.

Позже таблоид опубликовал все кадры с откровенной фотосессии спортсменки.

Напомним, что кроме победы в мировом первенстве Елизавета завоевала "золото" и "бронзу" на чемпионатах Европы в Стокгольме (2015) и Загребе (2013), соответственно.

Весной прошлого года россиянка выложила снимок, на котором прикрыла свое голое тело книгой.