Российская чемпионка мира снялась топлес для журнала Maxim
Российская чемпионка мира по фигурному катанию Елизавета Туктамышева попала на обложку мартовского номера мужского журнала Maxim.
На официальном сайте издания появилась фотография спортсменки в полупрозрачном бюстгальтере, которая будет размещена на титульной странице. На другом снимке, который читатели смогут увидеть уже внутри выпуска, фигуристка позирует топлес, прикрывая грудь правой рукой.
"Спортсменки – нечастые гости наших обложек, тем более чемпионки мира по фигурному катанию. Такие, как Лиза Туктамышева!" – написано в анонсе на сайте.
В 2015 году россиянка стала чемпионкой мира в одиночном катании на соревнованиях в Шанхае. Она также завоевала "золото" и "бронзу" на чемпионатах Европы в Стокгольме (2015) и Загребе (2013), соответственно. Что касается командных выступлений, то на счету Туктамышевой "серебро" на мировом первенстве в Токио в 2015 году и "бронза" в Фукуоке в 2019-м.
Отметим, что Елизавета не стесняется подбирать откровенные наряды для выступлений и любит демонстрировать поклонникам свое стройное тело.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее двукратная чемпионка мира по биатлону Габриэла Коукалова появилась обнаженной на обложке Playboy.