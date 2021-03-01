Мужской журнал выложил обнаженную фотосессию российской чемпионки мира

Мужской журнал Maxim опубликовал все кадры с откровенной фотосессии знаменитой российской чемпионки по фигурному катанию Елизаветы Туктамышевой.

На официальном сайте издания появилась большая статья со спортсменкой, которая была иллюстрирована ее обнаженными снимками.

На фото 24-летняя девушка в прозрачном белье ест мороженное. На других фотографиях на фигуристке лишь плавки и роликовые коньки.

В 2015 году россиянка стала чемпионкой мира в одиночном катании на соревнованиях в Шанхае. Она также завоевала "золото" и "бронзу" на чемпионатах Европы в Стокгольме (2015) и Загребе (2013), соответственно

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети появилась обложка Maxim с эротической фотографией Туктамышевой.

Весной прошлого года Лиза выложила снимок, на котором прикрыла свое голое тело книгой.

До этого Туктамышева вызвала переполох среди своих фанатов, опубликовав новое фото в социальной сети Instagram. Спортсменка, которая известна своими выступлениями с элементами стриптиза, разместила кадр в образе учительницы.