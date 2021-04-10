Непобедимая боксерша пришла на взвешивание в откровенном белье. Видео

Австралийская боксерша Эбани Бриджес (5-0-0, 2 КО), известная под псевдонимом "Блондинка-бомбардировщик", пришла на взвешивание перед боем против Шэннон Кортни (6-1, 3 КО) в откровенном белье.

Бриджес явилась на церемонию в соблазнительном наряде, несмотря на то, что Кортни накануне осудила ее, обвинив в неуважении к спорту.

Поединок между Бриджес и Кортни намечен на 10 апреля. Спортсменки поспорят за титул чемпионки по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA).

Как сообщал OBOZREVATEL, перед своим прошлым поединком с мусульманкой Кэрол Эрл, Бриджес также пришла на церемонию в откровенном синем белье. Видео стало вирусным и собрало множество просмотров в Instagram.