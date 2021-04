Боксершу из-за откровенного наряда на взвешивании обвинили в неуважении к спорту. Фотофакт

Британская боксерша Шэннон Кортни (6-1, 3 КО) обвинила свою соперницу Эбани Бриджес (5-0, 2КО) в неуважении к спорту из-за наряда, в котором австралийка пришла на взвешивание.

Перед своим предыдущим поединком с мусульманкой Кэрол Эрл, Бриджес пришла на церемонию в откровенном синем белье. Видео стало вирусным и собрало множество просмотров в Instagram.

"У нас будет битва за пояс. Нужно уважать спорт. Люди годами трудятся, чтобы получить свой шанс, чтобы девушки вроде меня могли биться на таком уровне. И кто-то позволяет себе унижать бокс, появляясь на взвешиваниях в таком белье?" — заявила Кортни в интервью Matchroom Boxing .

🗣 "I'm a fighter, I'm not a lingerie model... Have some respect for boxing!" - @scourtenay tells @EbanieBridges 👀 #CourtenayBridges #BennVargas



