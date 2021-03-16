Непобедимая боксерша с пятым размером груди пришла на взвешивание в бикини. Видео

Непобедимая австралийская боксерша Эбани Бриджес (5-0-0, 2 КО), известная под псевдонимом "Блондинка-бомбардировщик", пришла на взвешивание перед боем против Керол Эрл (3-4-1, 3 КО) в кружевном бикини.

Ее соперница является мусульманкой, поэтому она была одета в максимально закрытый спортивный хиджаб. Сам поединок закончился победой Бриджес единогласным решением судей, что принесло ей чемпионский пояс Азии и Океании во втором легчайшем весе (ANBF).

Дебют Эбани на профессиональном ринге состоялся в феврале 2019 года. А уже в следующем поединке, который запланирован на 10 апреля, она будет сражаться за титул чемпионки мира в легчайшем весе с британской боксершей Шеннон Кортни.

Отметим, что ранее Бриджес занималась бодибилдингом и становилась победительницей многих турниров в Австралии. В 28 лет Эбани переключила внимание на тайский бокс и кикбоксинг, после чего увлеклась боксом.

Кроме постоянных занятий спортом она также успела получить два высших образования – математическое и педагогическое.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Бриджес отличилась, продав фанату грязные носки за 17700 грн.