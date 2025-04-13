Марина Бех-Романчук выложила домашнее видео в белье и озадачила поклонников в Instagram

Прославленная украинская прыгунья в длину Марина Бех-Романчук продолжает подготовку к новому сезону. 29-летняя легкоатлетка у себя в Instagram продемонстрировала свою физическую форму, одновременно озадачив подписчиков вопросом.

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"Набор мышечной массы продолжается, наконец-то она возвращается. Как думаете, какой сейчас мой вес?" – спросила девушка.

В комментариях юзеры массово начали угадывать, но правильный ответ спортсменка так и не написала.

Как сообщал OBOZ.UA, осенью прошлого года Бех-Романчук произвела настоящий фурор в социальных сетях, выложив небольшой отчет о своих выходных. Уроженка Хмельнитчины вместе с мужем провела несколько дней в Буковеле.

Напомним, что на Олимпиаде-2024 в Париже Марина Бех-Романчук стала 11-й в тройном прыжке. Украинка завершила выступления в Париже с единственной результативной попыткой на 13.98 метра, после чего расплакалась в прямом эфире.

В январе Марина решила похвастаться своим купальником после тренировки. В Instagram спортсменка разместила фотографии из раздевалки, спровоцировав "пожар" у фанатов.

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