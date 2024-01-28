Марина Бех-Романчук выложила фото из раздевалки и поразила сеть. Фото

Знаменитая украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук решила похвастаться своим купальником после тренировки. В Instagram 28-летняя уроженка Хмельнитчины выложила фотографии с раздевалки, спровоцировав "пожар" в комментариях.

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На снимке наша титулованная прыгунья в длину позирует в красном бикини, которое подчеркивает ее женственные формы. Поклонники спортсменки в ответ завалили ее восторженными отзывами, называя фигуру "потрясающей".

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25 августа 2023-го Марина Бех-Романчух завоевала серебряную медали чемпионата мира в Венгрии. Наша соотечественница принесла первую награду стране на первенстве планеты.

24 июля прошлого года Марина завоевала "золото" в тройном прыжке на Европейских играх-2023, которые состоялись в Польше. Бех-Романчук впервые в своей карьере стала чемпионкой этих соревнований в личном первенстве.

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