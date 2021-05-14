Лучшая ринг-герл 2020 года в MMA покорила фанатов снимком топлес

Знаменитая ринг-герл Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Бритни Палмер порадовала свою многомиллионную армию поклонников откровенным снимком. Она опубликовала его на своей странице в Instagram.

На фото, которое появилось в ее профиле, модель позирует в колготках в крупную сетку и черных трусах и держит в руках черный бюстгальтер, прикрывая им обнаженную грудь.

"Учусь отпускать", – в шутливой форме подписала фотографию Палмер.

Поклонники не смогли сдержать эмоции и засыпали ее комплиментами.

"Вау", "Боже, ты прекрасна", "Самая красивая и чувственная", "Бритни пытается сломать Instagram", "Просто потрясающая", – написали они.

Напомним, что Палмер признали лучшей ринг-герл в смешанных единоборствах (MMA) в 2020 году. Также она завоевывала этот титул в 2012 и 2013 годах. Бритни дебютировала в UFC в 2011-м и с тех пор завоевала популярность не только в мире MMA, но и за его пределами.

Палмер стала одной из немногих ринг-герл, которая снималась для Playboy. Также она принимала участие в фотосессиях для журналов MAXIM и FHM.

Как сообщал OBOZREVATEL, ее бывшая коллега Линдси Пелас объявила войну Instagram после того, как из социальной сети был удален ее откровенный снимок.