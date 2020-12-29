Названа лучшая ринг-герл 2020 года в MMA: фото красотки

Американка Бритни Палмер была названа лучшей ринг-герл 2020 года в смешанных единоборствах по версии World MMA Awards.

Как сообщает издание The Sun, в голосовании она обошла коллег из промоушена UFC бразильянку Дженни Андраде и англичанку Карли Бейкер. 33-летняя Палмер не испугалась пандемии коронавируса, став единственной ринг-герл на 249-м номерном турнире организации.

Ранее американка уже дважды выигрывала в этой номинации – в 2012 и 2013 годах. Она дебютировала на UFC 125 в 2011-м и с тех пор стала знаменитостью не только в мире смешанных единоборств, но и за его пределами. На Instagram страницу Бритни подписались 1,1 миллиона человек.

Палмер является одной из немногих ринг-герлз промоушена, которые попадали на обложку журнала Playboy (в марте 2012-го). Также она снималась для FHM и MAXIM.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям взглянуть на снимки, опубликованные на странице Бритни в социальной сети.

Как сообщал OBOZREVATEL, ринг-герл с боксерского шоу Александра Усика снялась в горячей фотосессии у бассейна.