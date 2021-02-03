Бывшая ринг-герл UFC объявила войну Instagram после удаления откровенного снимка: фото модели

Бывшая ринг-герл UFC Линдси Пелас объявила войну Instagram, обвинив социальную сеть в дискриминации женщин.

Как сообщает издание The Sun, она осталась крайне недовольной после того, как ее соблазнительное селфи было удалено за нарушение правил сообщества. Несмотря на то, что ее пышная грудь восьмого размера была полностью прикрыта кофтой, Instagram посчитал снимок слишком откровенным.

Пелас считает, что правительству стоит обратить внимание на эту несправедливость и задуматься о введении законов для режима онлайн.

"Instagram постоянно занимается дискриминацией женщин и их бизнеса. Есть множество законов, с которыми мы должны жить и которые должны соблюдать, налогов, которые мы должны платить для поддержания нормальной жизни в обществе, но в онлайне царит полное беззаконие, люди делают все, что захотят. Я надеюсь, что правительство обратит на это внимание и отреагирует должным образом", – заявила она.

Отметим, что Линдси дебютировала в качестве октагон-герл UFC в декабре 2016 года. Пелас обрела знаменитость благодаря фотосессиям в таких журналах, как Playboy, Maxim, GQ и Glamour.

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