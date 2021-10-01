Кубинская фитнес-модель пришла на пляж и сняла верх бикини

Знаменитая фитнес-модель Ева Кияла порадовала многочисленных поклонников соблазнительной фотосессией в Instagram. На профиль девушки в социальной сети подписались 1,3 миллиона человек.

На снимках, которые появились на странице уроженки Кубы, она позирует в крошечном бикини. Пикантности фотографиям добавляет тот факт, что на некоторых из них на ней нет верха, а грудь прикрыта лишь руками.

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Таким образом Кияла представила "романтическую" коллекцию своего бренда одежды для купания. По словам фитнес-модели, бикини, созданные при ее участии, поступят в продажу уже 4 октября.

В одном из видео, опубликованных на YouTube-канале девушки, она рассказала, что родилась на Кубе, а в пятилетнем возрасте переехала в США вместе с семьей. Сейчас Кияла проживает в Майами.

Ева с детства интересовалась спортом, а в тренажерный зал пошла по совету бывшего бойфренда, когда ей было 16 лет. С тех пор она постоянно поддерживает свое тело в форме и хочет проявить себя в модельной сфере.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Кияла полностью разделась в честь своего 21-го дня рождения.

Ее коллега Нина Сереброва решила проверить камеру нового iPhone, сфотографировавшись без бюстгальтера.