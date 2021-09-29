Знаменитая фитнес-модель из России оголила грудь, решив проверить камеру нового iPhone

Родившаяся в России фитнес-модель Нина Сереброва порадовала многочисленных поклонников откровенным снимком. Он появился в Instagram спортсменки, на который подписались 3,2 миллиона человек.

В кадре она позирует в черном кружевном белье без верха. Ее обнаженная грудь прикрыта одной рукой, а в другой Сереброва держит iPhone 13 Pro.

"Проверка новой камеры", – коротко подписала фотографию фитнес-модель.

Напомним, что 13-я модель "яблочного" смартфона вышла 14 сентября. OBOZREVATEL вел текстовую трансляцию онлайн-презентации события.

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Отметим, что Сереброва родилась в российском городе Волжский, но переехала в белорусский Гомель после знакомства с будущим мужем Павлом. Там они вместе организовали концерты, пока профиль девушки в Instagram не начал стремительно набирать популярность.

Это позволило им перебраться в американский Майами и жить за счет денег, которые платят рекламодатели. Фитоняшка позирует для ярких и откровенных снимков, а Павел выполняет роль фотографа и менеджера, который помогает ей вести профиль в социальной сети.

Как сообщал OBOZREVATEL, фитнес-модель Энджи Варона, которая стала знаменитой после того, как ее обнаженный снимок слили в сеть, похвасталась пышным бюстом.