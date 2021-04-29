Знаменитая фитнес-модель полностью разделась в честь своего дня рождения

Знаменитая фитнес-модель Ева Кияла порадовала многочисленную армию поклонников откровенными снимками в честь своего 21-го дня рождения.

У себя в Instagram, на который подписались 1,2 миллиона человек, спортсменка опубликовала серию полностью обнаженных фотографий.

"Это 21", – коротко подписала она пост в социальной сети.

За сутки снимки девушки набрали более 50 тысяч лайков и тысячу комментариев. Пользователи Instagram засыпали Киялу комплиментами, восхитившись ее красотой и стройным телом.

В одном из видео, опубликованных в ее профиле на YouTube, Ева рассказала, что родилась на Кубе, а в пятилетнем возрасте переехала в США вместе с родителями и сейчас живет в Майами. Она занималась множеством видов спорта, но наибольший интерес у нее вызывал волейбол.

Кияла пошла в тренажерный зал в 16 лет по совету своего тогдашнего бойфренда и сразу же заинтересовалась этим делом. Фитоняшка также призналась, что ее всегда привлекала модельная деятельность.

Как сообщал OBOZREVATEL, американская фитнес-модель Стефани Мари устроила голую тренировку и выложила фото.