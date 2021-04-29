Знаменитая фитнес-модель полностью разделась в честь своего дня рождения

Михаил Морозов
Михаил Морозов
Раздевалка
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Instagram Евы Киялы

Знаменитая фитнес-модель Ева Кияла порадовала многочисленную армию поклонников откровенными снимками в честь своего 21-го дня рождения.

У себя в Instagram, на который подписались 1,2 миллиона человек, спортсменка опубликовала серию полностью обнаженных фотографий.

"Это 21", – коротко подписала она пост в социальной сети.

Ева Кияла прикрыла грудь руками
Ева Кияла снялась полностью обнаженной
Ева Кияла прикрыла грудь волосами
Ева Кияла села на пол

За сутки снимки девушки набрали более 50 тысяч лайков и тысячу комментариев. Пользователи Instagram засыпали Киялу комплиментами, восхитившись ее красотой и стройным телом.

В одном из видео, опубликованных в ее профиле на YouTube, Ева рассказала, что родилась на Кубе, а в пятилетнем возрасте переехала в США вместе с родителями и сейчас живет в Майами. Она занималась множеством видов спорта, но наибольший интерес у нее вызывал волейбол.

Кияла пошла в тренажерный зал в 16 лет по совету своего тогдашнего бойфренда и сразу же заинтересовалась этим делом. Фитоняшка также призналась, что ее всегда привлекала модельная деятельность.

Как сообщал OBOZREVATEL, американская фитнес-модель Стефани Мари устроила голую тренировку и выложила фото.

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