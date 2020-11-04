Известная спортсменка снялась полностью обнаженной, повторив легендарную фотографию
Известная американская культуристка Эшли Лакомовски поразила своих подписчиков неожиданной фотосессией.
32-летняя фитнес-модель, порадовала свою 156-тысячную армию поклонников в Instagram, снявшись абсолютно без одежды, повторив легендарную фотографию 8-кратной победительницы Олимпии Ленды Мюррей.
" В честь одной из самых влиятельных женщин в бодибилдинге. Мне нравится, как она смогла создать красивое телосложение, в котором сочетаются женственность, красота, сила и уверенность. Она, как и моя семья, родилась в Детройте", – написала Лакомовски.
OBOZREVATEL предлагает своим читателям посмотреть на эту и другие фотографии фитоняшки.
Как сообщал OBOZREVATEL, недавно популярная фитнес-модель Янита Янчева, на Instagram которой подписались 1,7 млн человек, познакомила всех со своей подругой Арианой Джеймс.
На своей странице в социальной сети спортсменка опубликовала полуобнаженный снимок венесуэльской девушки