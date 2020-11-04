Известная спортсменка снялась полностью обнаженной, повторив легендарную фотографию

Известная американская культуристка Эшли Лакомовски поразила своих подписчиков неожиданной фотосессией.

32-летняя фитнес-модель, порадовала свою 156-тысячную армию поклонников в Instagram, снявшись абсолютно без одежды, повторив легендарную фотографию 8-кратной победительницы Олимпии Ленды Мюррей.

" В честь одной из самых влиятельных женщин в бодибилдинге. Мне нравится, как она смогла создать красивое телосложение, в котором сочетаются женственность, красота, сила и уверенность. Она, как и моя семья, родилась в Детройте", – написала Лакомовски.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям посмотреть на эту и другие фотографии фитоняшки.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно популярная фитнес-модель Янита Янчева, на Instagram которой подписались 1,7 млн человек, познакомила всех со своей подругой Арианой Джеймс.

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