Популярная фитнес-модель показала свою подругу, опубликовав ее полуобнаженное фото

Популярная фитнес-модель Янита Янчева, на Instagram которой подписались 1,7 млн человек, познакомила подписчиков со своей подругой Арианой Джеймс.

На своей странице в социальной сети спортсменка опубликовала полуобнаженный снимок венесуэльской девушки, намекнув на то, что ее поклонникам стоит подписаться на аккаунт Джеймс в Instagram. Она, в свою очередь, сделала то же самое в своем профиле.

Подруга Янчевой родилась в Венесуэле, но затем переехала в Колумбию, чтобы начать карьеру бикини- и фитнес-модели. Ариане удалось достичь невероятного успеха благодаря своим фотографиям и видео в Instagram, на который уже подписались 2,4 млн человек. Она учит подписчиков правильному питанию и набору мышечной массы.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Янита Янчева снялась в белье и удивила поклонников снимком 10-летней давности.