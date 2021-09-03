Ирина Морозюк показала, почему ее грудь "не болтается и не расплывается"

Максим Иншаков
Максим Иншаков
Раздевалка
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Ирина Морозюк

Жена бывшего игрока "Динамо" Киев и сборной Украины по футболу Николая Морозюка провокационно ответила на вопрос своего подписчика в Instagram про грудь. У Ирины Морозюк поинтересовались, почему на всех фото, где она без бюстгальтера, ее достоинство не выпадает из верхней одежды.

Девушка в сторис объяснила это присутствием силиконовых протезов (стилистика автора сохранена).

"Силиконовые сиси не болтаются и не расплываются. Они сочные и упругие", – написала девушка, приложив снимок, на котором хорошо видно, что платье ничем не закреплено на бюсте.

Ирина Морозюк ответила на вопрос про грудь
Видео дня

Отметим, что Морозюк не стесняется откровенных нарядов, выкладывая фотографии в Instagram. OBOZREVATEL предлагает своим читателям самим оценить внешность нашей соотечественницы.

Ирина Морозюк в баре
Ирина Морозюк в купальнике
Ирина Морозюк на пляже
Ирина Морозюк
Ирина Морозюк в спальне
Ирина Морозюк на отдыхе в ресторане
Ирина Морозюк без бюстгальтера

Напомним, что в мае 2020 года Ирина призналась, что они с футболистом расстались после восьми лет брака, и поделилась подробностями этой ситуации.

Николай и Ирина Морозюк

13 июня Николай Морозюк, который сейчас является свободным агентом, заявил, что они с женой Ириной снова вместе.

Ирина Морозюк