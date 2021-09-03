Ирина Морозюк показала, почему ее грудь "не болтается и не расплывается"

Жена бывшего игрока "Динамо" Киев и сборной Украины по футболу Николая Морозюка провокационно ответила на вопрос своего подписчика в Instagram про грудь. У Ирины Морозюк поинтересовались, почему на всех фото, где она без бюстгальтера, ее достоинство не выпадает из верхней одежды.

Девушка в сторис объяснила это присутствием силиконовых протезов (стилистика автора сохранена).

"Силиконовые сиси не болтаются и не расплываются. Они сочные и упругие", – написала девушка, приложив снимок, на котором хорошо видно, что платье ничем не закреплено на бюсте.

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Отметим, что Морозюк не стесняется откровенных нарядов, выкладывая фотографии в Instagram. OBOZREVATEL предлагает своим читателям самим оценить внешность нашей соотечественницы.

Напомним, что в мае 2020 года Ирина призналась, что они с футболистом расстались после восьми лет брака, и поделилась подробностями этой ситуации.

13 июня Николай Морозюк, который сейчас является свободным агентом, заявил, что они с женой Ириной снова вместе.