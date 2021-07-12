Футболист сборной Украины женился на беременной. Фото невесты

Центральный защитник киевского "Динамо" и сборной Украины Артем Шабанов женился на своей подруге Юлианне. Пара еще в начале июня порадовала своих друзей новостью, что ждет ребенка.

Торжественная церемония прошла в столичном центральном ЗАГСе, после чего возлюбленные уехали на фотосессию на ВДНХ. Учитывая достаточно теплую погоду, на девушке было платье с открытым верхом и большим вырезом, подчеркивающим стройные ноги. Особый покрой наряда скрывал выпуклый живот девушки.

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OBOZREVATEL предлагает своим читателям самим полюбоваться еще одной семейной парой украинского футбола.

Напомним, что 29-летний Шабанов провел вторую половину прошлого сезона в польской "Легии", после чего вернулся в киевский клуб.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Юлианна порадовала стотысячную армию своих поклонников в Instagram соблазнительной фотосессией, выложив снимки в роскошном красном пеньюаре.

Зимой украинка убежала от холода на Мальдивы, поразив снимками в соблазнительном купальнике.