Невеста футболиста сборной Украины поразила шикарной фигурой в бикини
Невеста футболиста сборной Украины Артема Шабанова убежала от холодной украинской зимы в горячее лето Мальдив.
У себя в Instagram Юлианна выложила фотографии в соблазнительном купальнике, собрав сотни восторженных комментариев от 119-тысячной армии подписчиков.
Юзеры назвали фигуру девушки шикарной.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее подруга Артема произвела настоящий фурор своей внешностью.
Также Юлианна выложила снимки в роскошном красном пеньюаре. Особое внимание подписчиков привлекла фотография красотки в черном расстегнутом платье, из-под которого видно шелковое белье.
В июле позапрошлого года девушка засветилась на отдыхе в оккупированном Крыму.