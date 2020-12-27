Невеста футболиста сборной Украины поразила шикарной фигурой в бикини

Максим Иншаков
Максим Иншаков
Раздевалка
2,4 т.
Юлианна

Невеста футболиста сборной Украины Артема Шабанова убежала от холодной украинской зимы в горячее лето Мальдив.

У себя в Instagram Юлианна выложила фотографии в соблазнительном купальнике, собрав сотни восторженных комментариев от 119-тысячной армии подписчиков.

Юлианна
Юлианна позирует на Мальдивах
Юлианна в кресле
Юлианна
Юлианна на фоне моря
Юлианна на отдыхе
Юлианна на пляже

Юзеры назвали фигуру девушки шикарной.

Комментарии под фото

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее подруга Артема произвела настоящий фурор своей внешностью.

Также Юлианна выложила снимки в роскошном красном пеньюаре. Особое внимание подписчиков привлекла фотография красотки в черном расстегнутом платье, из-под которого видно шелковое белье.

В июле позапрошлого года девушка засветилась на отдыхе в оккупированном Крыму.

Артем Шабанов