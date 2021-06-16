Украинский игрок "Динамо" впервые станет отцом. Фото невесты футболиста

Михаил Морозов
Михаил Морозов
Раздевалка
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Невеста Артема Шабанова

Защитник "Динамо" Артем Шабанов, который провел вторую половину сезона в составе варшавской "Легии", вскоре впервые станет отцом. Об этом стало известно из Instagram его невесты Юлианны.

Девушка опубликовала фотографию положительного теста на беременность на своей странице в социальной сети.

"Насколько струйный тест может быть ошибочным? Или меня можно поздравлять?" – поинтересовалась невеста Шабанова.

Юлианна сообщила о своей беременности

Большинство пользователей ответили на второй вопрос утвердительно и поздравили пару с грядущим пополнением в семье. Некоторые не упустили момент и пошутили на тему положительного теста на коронавирус.

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Юлианну поздравили с тем, что вскоре она станет мамой
Один из пользователей пошутил про коронавирус

Отметим, что в декабре 2020 года игрок "Динамо" сделал предложение Юлианне во время отпуска на Мальдивских островах. Об этом его избранница также сообщила у себя в Instagram.

Юлианна стала невестой Шабанова в декабре 2020 года

OBOZREVATEL присоединяется к поздравлениям и предлагает читателям взглянуть на фотографии невесты Шабанова, опубликованные в ее профиле.

Юлианна в купальнике
Юлианна снялась в откровенной фотосессии
Юлианна (справа) с сестрой
Юлианна на пляже
Юлианна на прогулке
Юлианна в леопардовом купальнике

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что украинский футболист "Манчестер Сити" Александр Зинченко также впервые станет отцом. Наш соотечественник опубликовал снимок со своей беременной женой.

Артем Шабанов