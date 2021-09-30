Экс-игрок "Реала" изменил жене-теннисистке с ее лучшей подругой

Бывший полузащитник "Реала" Фернандо Гаго расстался с женой Жизелой Дулко после того, как 36-летняя экс-теннисистка уличила его в измене. Она застукала его в постели со своей лучшей подругой Вероникой Лаффитте, которая владеет танцевальной школой.

Как сообщает издание The Sun, аргентинская журналистка Синтия Фернандес пришла на телевидение и рассказала подробности скандальной ситуации. По ее словам, все случилось в доме экс-футболиста и его уже бывшей супруги.

"Насколько я поняла, Жизела застукала их вместе в своем доме, в своей постели. Она открыла дверь и увидела Фернандо с другой женщиной. Они поженились десять лет назад и вместе воспитывали трех детей, оставаясь в тени средств массовой информации. Они расстались из-за неверности. Гаго изменил ей с ее лучшей подругой, с которой Жизела общалась, поскольку их дети ходили в одну школу", – заявила Фернандес.

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Ни бывший футболист, ни Дулко еще не отреагировали на информацию, которая появилась в СМИ. Их аккаунты в социальных сетях не претерпели никаких изменений.

Отметим, что Гаго закончил карьеру футболиста в ноябре 2020 года из-за частых травм и в последнее время работал тренером. Сейчас ему 35 лет. Его бывшая жена выиграла четыре титула WTA в одиночном разряде и дошла до 26-й строчки в мировом рейтинге, однако наибольших успехов она добилась в парном разряде: в 2010/11 годах Жизела была первой ракеткой мира.

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