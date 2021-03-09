Жена экс-футболиста "Реала" рассказала о проблемах в сексе с мужем

Жена бывшего защитника "Реала", "Валенсии", "Зенита" и "Бенфики" Эсекьеля Гарая Тамара Горро публично призналась, что муж уже не так ее привлекает, как это было раньше.

Во время записи своего подкаста на тему сексуального влечения в продолжительных отношениях между людьми модель сказала, что не может назвать точную причину этой проблемы. Несмотря на эту ситуацию, ее чувства к Гараю никуда не исчезли.

"Если вы спросите, чувствую ли я былое сексуальное влечение к мужу, то я отвечу "нет". Я не знаю, в чем причина: недостатке времени, желания или чего-нибудь другого. Такая проблема существует. Я люблю своего мужа, но не хочу заниматься с ним сексом каждый день, так как я устала. Думаю, что многие меня поймут", – цитирует слова Горро издание The Sun.

Отметим, что они сыграли свадьбу в 2012 году и вместе воспитывают двух детей.

34-летний Гарай сейчас является свободным агентом. Последним его клубом была "Валенсия", но после серьезной травмы колена и коронавируса у аргентинца с ним решили попрощаться в 2020 году.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Горро станцевала стриптиз под знаменитую песню и обломала мужа.