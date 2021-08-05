Экс-девушка "нового Шевченко" из "Динамо" разделась до бикини для футболиста "Шахтера"

Бывшая девушка нападающего сборной Украины Владислава Супряги, которого экс-тренер киевского "Динамо" Диеого Лонго называл "новым Шевченко", устроила показ мод для своего мужа – защитника "Шахтера" Валерия Бондаря. Свадьбу пара сыграла 22 июля.

На фото в "карусели" Instagram Даша Савина попозировала в бикини двух цветов: золотом и розовом.

"Устроила небольшой "показ мод" любимому", – подписала свой пост Савина.

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Напомним, что Бондарь и его возлюбленная объявили об отношениях в августе 2020 года. За несколько месяцев до этого Даша рассталась с Супрягой, с которым они встречались с 14 лет.

В феврале 2021 года игрок "Шахтера" сделал ей предложение, подготовив вертолет и феерверки.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Савина рассказала о расставании с нападающим "Динамо" и о его реакции на то, что она начала встречаться с Бондарем.