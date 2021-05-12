Невеста игрока "Шахтера" впервые рассказала о расставании с "новым Шевченко" из "Динамо"

Невеста защитника "Шахтера" Валерия Бондаря Даша Савина впервые рассказала о расставании с нападающим "Динамо" Владиславом Супрягой. По словам девушки, они с игроком киевлян встречались с 14 лет.

В интервью на YouTube-канале "ОТДУШИВДУШУ" 20-летняя спортивная журналистка из передачи "Футбольный формат" заявила, что ситуация с их любовным треугольником сильно раздута. На самом деле между Бондарем и Супрягой нет никакого конфликта.

"Этот любовный треугольник раздули люди, которые тоже приходили к вам на интервью. Это были "динамовские" ребята. Между Владом и Валерой никакого конфликта нет. Между мной и Владом его нет. Причастен ли Валера к нашему расставанию? Тоже нет. Это была моя инициатива. Причину нашего расставания знаем только я и Влад. Мы с 14 лет были вместе. Влад жил у нас с мамой – она отвозила в школу меня, а потом в другой конец города Влада. На базе он почти не жил", – рассказала Савина.

Она призналась, что Супряга, которого сенегальский агент Ибрагим Сонко назвал "новым Андреем Шевченко", первым узнал о ее романе с Бондарем.

"Конфликта никакого нет. Влад первым узнал о наших отношениях. Прежде чем входить в них, Валера позвонил ему, и они обо всем поговорили. Конечно, я не буду говорить, что они общаются так, как это было раньше. Это невозможно. Но они не враги, они друг друга не поливают грязью", – подытожила журналистка.

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