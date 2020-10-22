Молодая жена Реброва показала себя в купальнике и восхитила сеть красотой

Пока легендарный динамовец Сергей Ребров вместе со своим "Ференцварошем" сражается с каталонской "Барселоной" в Лиге чемпионов, его молодая супруга нежится под осенним турецким солнцем.

У себя в Instagram украинка похвасталась фотографиями с отдыха в Кемере, восхитив подписчиков своей внешностью и пейзажами.

Как сообщал OBOZREVATEL, свой отпуск Анна Реброва провела в Дубае. У себя в аккаунте девушка выложила фотографии с отдыха, очаровав поклонников фигурой в соблазнительном купальнике.

Впервые о романе Сергея и Анны заговорили в 2015 году, когда журналисты засняли их в одном из торговых центров Киева. 25 января 2016-го в молодой семье Ребровых случилось пополнение.

Первая супруга динамовца семь лет назад, будучи за рулем внедорожника, попала в аварию под Киевом. Тогда погибла беременная девушка и пострадал ее муж в машине, в которую врезался джип Людмилы Ребровой. С тех пор Людмила с сыном Дмитрием живет в Лондоне.