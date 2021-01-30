Дочь легендарного голкипера разделась, оставив на себе лишь вратарские перчатки

Дочь легендарного колумбийского голкипера Рене Игиты Памела приняла участие в откровенной фотосессии, в которой ее интимные части тела прикрыты лишь вратарскими перчатками.

Модель решила спародировать известный снимок, на котором ее отец прикрывает свое мужское достоинство футбольным мячом.

Напомним, что Игита был знаменит свой экстравагантностью как на поле, так и за его пределами. Болельщики впервые узнали о нем во время чемпионата мира 1990 года, увидев его необычный стиль игры. Тогда вместе со сборной Колумбии он дошел до 1/8 финала турнира.

Несомненно, самым легендарным моментом в карьере Рене стал его сейв ударом "скорпиона" во время товарищеского матча против сборной Англии на стадионе "Уэмбли" в 1995 году. Футболист соперников неудачно навесил в штрафную площадь, и Игита мог спокойно взять мяч в руки, но вместо этого решил выполнить этот сложный трюк.

Отметим, что Рене входит в десятку самых результативных вратарей в истории футбола. На его счету 41 гол.

Как сообщал OBOZREVATEL, дочь легендарного хоккеиста украинского происхождения снялась обнаженной, повторив знаменитое фото.